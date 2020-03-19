Нефть Brent отыграла в цене $1,68

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Стоимость нефти марки Brent повысилась и смогла отыграть $1,68 по сравнению с вечером 18 марта, свидетельствуют данные торгов.

По последним данным, фьючерс на нефть этой марки достиг отметки 26,56 доллара за баррель.

Кроме того, выросла цена и на нефть марки WTI. Цена майских фьючерсов нефти увеличилась до 23,24 доллара за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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