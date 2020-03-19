Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Реджеп Тайип ЭрдоганФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы, считает турецкий лидер. По его мнению, они годами не заботились о своих гражданах, а государственные службы были переданы частному сектору. Теперь, по словам Эрдогана, европейские страны начали их национализировать.

Также Эрдоган заявил, что мировую экономику, политику и общественное устройство ждут глобальные изменения.Президент Турции напомнил, что ранее эпидемии не только приносили тяжелые последствия, но и приводили к серьезным политическим и экономическим преобразованиям.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214 тысяч человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,2 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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