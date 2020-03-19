Бывшего борца коррупцией полиции Барнаула осудили получение особо крупной взятки

Экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу Андрея Абрамова осудили за крупную взятку, полученную им за лояльность к некоей компании. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, суд отправил бывшего полицейского в колонию строго режима, назначив ему крупный денежный штраф и лишив звания майора.

Как было установлено в ходе следствия, в июне 2019 года Андрей Абрамов получил от двух предпринимателей взятку в размере 700 тысяч рублей. Это должно было стать только первым траншем: Абрамов претендовал на сумму в 1,3 млн рублей, на что заранее указал бизнесменам. За эти деньги тогда еще действующий майор полиции обещал не давать своим подчиненным сотрудникам указаний о проведении оперативно-разыскных мероприятий и иных процессуальных действий в отношении некоего ООО. Как ранее сообщалось, должностных лиц в организации якобы тогда подозревали в мошенничестве. Сразу после передачи взятки Абрамова задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Своей вины бывший полицейский не признавал, однако собранных следователями доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере) Абрамову назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 13 млн рублей, а также лишили специального звания майор полиции.