Стало известно, сколько еды и туалетной бумаги нужно для карантина

Жители европейских стран уже научились с этим жить.

Жители европейских стран уже столкнулись с карантином и даже почти научились с этим жить. Продуктовая паника докатилась и до России. «Фонтанка» изучила статистику и официальные рекомендации профильных ведомств.

В своих выкладках издание сознательно не стало принимать в расчет алкоголь, сигареты, бытовую химию и презервативы ввиду большого разброса в индивидуальных потребностях населения. Авторы исследования сразу обозначили, что скупать туалетную бумагу в оптовых объемах не имеет ни экономического, ни физиологического смысла.

Питьевой воды, например, требуется от 2,5 до 5 литров — то есть минимум семь пятилитровых баклажек на человека на весь период карантина. С расчетом на две недели спартанский индивидуальный рацион питания может выглядеть так:

Печенье, галеты, крекеры — 5,2 кг Консервы мясные — 2,4 кг Консервы рыбные — 1,75 кг Консервы мясо-растительные — 3,7 кг Масло животное — 420 г Молоко цельное сгущенное с сахаром — 910 г Сахар — 840 г

Министерство здравоохранения установило собственные нормы потребления основных пищевых продуктов еще в 2016 году. Авторы не мелочились и рассчитали рацион на год. Составители исследования рассчитали этот же набор для жизни на две недели.

Крупы:

мука для выпечки хлеба и кондитерских изделий — 2,5 кг рис — 270 г гречка — 150 г манная крупа — 77 г овсяная крупа — 77 г пшенная крупа — 77 г прочие крупы — 150 г макаронные изделия — 300 г бобовые (горох, фасоль, чечевица) — 115 г

Овощи:

картофель — 3,5 кг капуста белокочанная, краснокочанная или цветная — 1,5 кг помидоры — 400 г огурцы — 400 г морковь — 650 г свекла — 700 г лук — 400 г прочие овощи (перец сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и др.) — 800 г бахчевые (арбузы, тыква, дыни) — 600 г (учитывая сезон, придется обойтись без арбузов, но Минздрав их все равно рекомендует)

Прочее:

фрукты свежие — 3,8 кг, из них 1,9 кг яблок сахар — 920 г мясные продукты — 2,8 кг, из них птица — 1,2 кг и говядина — минимум 800 г рыба — 850 г молочные продукты молоко, кефир и йогурт с жирностью 1,5 — 3,2% — 1,9 кг молоко, кефир и йогурт с жирностью 0,5 — 1,5% — 2,2 кг сметана, сливки 10–15% жирности — 115 г масло животное — 76 г творог с жирностью 9–18% — 350 г творог с жирностью 0–9% — 400 г сыр — 300 г Яйца — 10 штук Масло растительное — 500 г Соль поваренная — 150 г

Шоколадки, карамельки и прочие сладости придется добавить самим по вкусу.

Эти расчеты показывают, что даже самые суровые карантинные запасы — это не пятьдесят рулонов туалетной бумаги и десять пачек гречки на нос. Запасы должны быть разнообразными. И, прежде чем отправляться в магазин, нужно провести ревизию кухонных шкафчиков и холодильника — возможно, часть продуктов у вас дома и так уже есть.