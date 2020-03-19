Reuters: Турция рассматривает введение налоговых льгот и отсрочку погашения долгов для предприятий

Агентство, ссылаясь на анонимные источники, отмечает, что в настоящее время рассматриваются корректировки налогового законодательства.

По словам одного из собеседников Reuters, правительство окажет «серьёзную поддержку» компаниям, подвергшимся серьёзным трудностям в борьбе с Covid-19.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен в среду председательствовать на встрече министров и высокопоставленных чиновников, в ходе которой будет принято решение о дальнейших мерах по сдерживанию распространения вируса и его экономических последствий. Из-за опасений по поводу финансового и экономического состояния Турции, лира упала до самого низкого уровня по отношению к доллару США, зафиксированного после валютного кризиса, разразившегося в 2018 году. Надо сказать, что многие другие валюты развивающихся рынков также резко подешевели.

Кроме того, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, зять Эрдогана, заявил в понедельник, что Турция на этой неделе примет меры для обеспечения достаточной ликвидности на финансовых рынках и поддержки бизнеса. Ожидается, что на заседании в четверг Центральный банк снизит процентные ставки как минимум на 50 базисных пунктов — до 10,25%.

По словам Reuters, погашение долгов турецкими компаниями также может быть отложено. ЦБ и финансовый регулятор страны примут соответствующие меры.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в понедельник, что число случаев заболевания коронавирусом возросло до 47. Первый заболевший был выявлен шесть дней назад. Министерство не сообщало о смертельных случаях.

Агентство отмечает также, что турецкие экспортёры в настоящее время сталкиваются с падением спроса в Европе, крупнейшем рынке сбыта. Индустрия туризма, основной источник доходов в иностранной валюте, сообщила о массовых отменах, поскольку другие страны закрывают свои границы, а люди воздерживаются от путешествий.