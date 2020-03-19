Надежда Бабкина призналась, что в молодости крутила роман с женатым мужчиной

Надежда Бабкина призналась в романе с женатым мужчиной, что произошло в ее молодости. Сейчас артистка имеет серьезные отношения с молодым избранником Евгением Гором.

Надежда Бабкина вспомнила свой брак с Владимиром Заселателевым, который изменял ей, но артистка терпела ссоры и угрозы ради единственного сына. Сейчас она понимает, что поступала неправильно, а развестись нужно было сразу. На данный момент у певицы есть молодой избранник Евгений Гор, которого не смущает 30-летняя разница в возрасте.

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