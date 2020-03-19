Воссоединение матери и новорожденной дочери после карантина попало на видео

Мать воссоединилась с новорожденной дочерью Нуо Нуо (Nuo Nuo) после того, как девочка провела больше трех недель в карантине в больнице китайского города Шицзячжуан, провинция Хэбэй. Их встреча попала на видео, сообщает Daily Mail.

Врачи изолировали Нуо Нуо спустя две недели после ее рождения, так как подозревали у ребенка коронавирус. Медики опасались, что инфекция могла передаться Нуо Нуо от матери, которая родила девочку в одном из закрытых на карантин городов Китая.

В начале изоляции Нуо Нуо потеряла в весе. Кроме того, у нее наблюдалась повышенная температура — один из наиболее типичных симптомов коронавируса. «За девочкой ухаживали девять медработников. Могу сказать, что врачи и медсестры заботились о ней, как о собственном ребенке, как будто она была их общая дочь», — рассказал Жао Ли (Zhao Li), заведующий отделением педиатрии.

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После того, как результаты анализов показали отсутствие у Нуо Нуо коронавируса, матери разрешили забрать ребенка домой. Врачи подарили женщине альбом с фотографиями девочки, сделанными за время ее пребывания в больнице. Мать Нуо Нуо поблагодарила медиков за оказанную ими помощь.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 8,2 тысячи человек, выявлено 204 тысячи случаев заражения, из них 82 тысячи закончились выздоровлением пациента. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

Ранее сообщалось, что зараженная коронавирусом новорожденная девочка Сяо Сяо в китайском городе Ухань выздоровела за 17 дней без лекарств. У ребенка с рождения была респираторная инфекция и незначительные осложнения на сердце.

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