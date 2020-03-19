Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Российский рубль поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Bloomberg.

Вмененная волатильность, которая была рассчитана из цен трехмесячных опционов, составила 24,9 процента.

На первом месте ренкинга оказался мексиканский песо с волатильностью 26,5 процента.

В декабре прошлого года российская валюта занимала шестую строчку среди самых волатильных валют, а в начале марта 2020 года, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое.

Ранее сообщалось, что рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента). Также в пятерку входят норвежская крона и южноафриканский рэнд.

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По мнению аналитиков, при сохранении негативных тенденций — продолжения эпидемии и ценовой войны — доллар может достигнуть 100 рублей, однако в перспективе, при исчезновении этих факторов, вернется на прежний уровень.