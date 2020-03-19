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Максим Богодвид/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/548/12861548/RIAN_5716047.HR-pic905-895x505-62183.jpg" alt="В РФ разрешили круглосуточно поставлять продукты в магазины во избежание дефицита" /></p> <p>

Российское правительство разрешило круглосуточно пополнять запасы магазинов во избежание недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал РИА «Новости» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что раньше в Москву можно было завозить продукцию только ночью, однако в настоящее время товары поставляются 24 часа. По его словам, рост поставок продуктов не повлиял на загруженность дорог и на режим работы магазинов.

«Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально», — добавил Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что «зеленый коридор» также введен для того, чтобы не было перебоев с поставками необходимых для россиян товаров.

«Магазины работают на обычном режиме, может, чуть более напряженном,… пока все есть», — резюмировал Хуснуллин.

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