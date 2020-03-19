В РФ разрешили круглосуточно поставлять продукты в магазины во избежание дефицита

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
Российское правительство разрешило круглосуточно пополнять запасы магазинов во избежание недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал РИА «Новости» вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он отметил, что раньше в Москву можно было завозить продукцию только ночью, однако в настоящее время товары поставляются 24 часа. По его словам, рост поставок продуктов не повлиял на загруженность дорог и на режим работы магазинов.
«Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально», — добавил Хуснуллин.
Вице-премьер напомнил, что «зеленый коридор» также введен для того, чтобы не было перебоев с поставками необходимых для россиян товаров.
«Магазины работают на обычном режиме, может, чуть более напряженном,… пока все есть», — резюмировал Хуснуллин.
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