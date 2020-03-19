В России появится новый знак для обозначения камер на дорогах

В России появится новый дорожный знак, предупреждающий водителей о стационарных и мобильных камерах фотовидеофиксации нарушений ПДД. Соответствующий проект поправок в правила опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Конкретного изображения знака пока нет – под него еще предстоит разработать ГОСТ. Как пояснили в МВД, он будет представлять собой прямоугольную синюю табличку с белым прямоугольником и схематичным изображением камеры внутри (по аналогии со знаками «Больница», «Телефон» и «Автомойка»).

Таким образом, на смену привычной информационной табличке «Фотовидеофиксация» придет большой и заметный указатель. За городом, согласно проекту, его будут ставить за 150-300 метров до зоны контроля (скорости, полосы и пр.), а в населенном пункте – заблаговременно до зоны действия камер или на въезде в него.

Как сообщают «Автоновости дня», установка такого знака станет обязательной и для стационарных, и для передвижных комплексов, что должно избавить наши дороги от так называемых «засад», которые так не любят водители.