Возможен любой сценарий. Чем еще ответит Иран США за смерть Сулеймани?

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран ответил Вашингтону на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, но на этом ответ не закончен.

«Американцы убили нашего великого генерала, мы не оставили это без ответа и никогда не оставим», – цитирует иранского лидера РИА Новости.

По словам Роухани, США никогда не забудут ракетный удар Ирана по базе в Ираке, «поскольку они впервые получили решительный и быстрый ответ на варварскую ошибку».

«Они думали, что прорвут сопротивление нашего народа, поскольку убили руководителя нашего сопротивления, но получилось наоборот – сопротивление окрепло», – добавил Роухани.

Это заявление прозвучало на фоне нескольких ракетных обстрелов базы Таджи в Ираке, где погибли или получили ранения несколько военных США.

Ответственность за обстрелы в Вашингтоне возложили на проиранские шиитские группировки. Иран указывал на безосновательность обвинений в свой адрес.

В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян прокомментировала заявления иранского лидера.

«То, что Иран будет планомерно и адекватно отвечать – не мстить – на действие США, в этом сомнений не было, об этом было заявлено с самого начала. Тегеран будет действовать достаточно осторожно. Тегерану уже удалось достаточно ювелирно уничтожить одного из самых крупных представителей американских спецслужб в Афганистане, о чем американцы предпочитали молчать. И дальше они будут действовать так же точечно. В любом случае они не будут переходить красную линию», – уверена Карине Геворгян.

Аналитик Института международных исследований МГИМО, иранист Адлан Маргоев, в свою очередь, высказал мнение, что ситуация может развиваться по любому сценарию.

«Я бы не стал сейчас прогнозировать эскалацию либо снижение напряженности – регион был и остается неспокойным, и военные действия продолжаются параллельно в нескольких странах, поэтому в любой момент можно ожидать абсолютно любого сценария развития событий – и Тегеран не ощущает, что они отомстили полностью за Сулеймани, и Вашингтон считает, что политика Ирана в регионе вносит дестабилизацию и мешает национальным интересам США. Поэтому противостояние будет продолжаться», – сказал Адлан Маргоев в эфире радио Sputnik.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации генерала Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.