Время ответного удара. СМИ выяснили тактику России в «нефтяной войне»

МОСКВА, 18 марта/ Радио Sputnik. Американская сланцевая нефть являлась главной целью России в нефтяной войне, пишет издание «The American Conservative».

«Россия готовилась к возможности «нефтяной войны» со Штатами. И когда американские производители сланцевой нефти столкнулись с проблемами, Россия решила, что пришло время нанести ответный удар. Цель Москвы проста: заставить американских производителей сланцевой нефти «разделить боль»… И эта цель уже достигнута», – пишет издание.

Россие надоело терпеть увеличение США добычи сланцевой нефти, когда самим русским приходится снижать производство для удерживания мировых цен, отметил автор. Кроме того, «нефтяная война» является признаком разочарования в президенте Дональде Трампе.

Издание подчеркнуло готовность России к такому сценарию на рынке – она в состоянии балансировать свой бюджет при цене на нефть в 25-30 долларов за баррель на протяжении шести-десяти лет. Американские производители сланцевой нефти, со своей стороны, не могут этим похвастаться, говорится в статье.

«С русским медведем можно долго играть, не провоцируя ответную реакцию. Но теперь мы знаем, какой может оказаться его реакция: когда Империя наносит ответный удар, она бьет очень сильно», – заключил автор статьи.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Bloomberg прогнозировал падение спроса на нефть.