Украинцев возмутили слова боксера Александра Усика о русском имени

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Украинские пользователи соцсетей возмутились заявлением боксера Александра Усика, который признался, что ему больше нравится русский вариант произношения и написания его имени.

Ранее спортсмен отметил, что предпочитает, когда его имя пишут и произносят через «А».

«Александр. Буква «А». Александр — это по-русски, Олександр — по-украински. Мне больше нравится Александр», — заявил боец.

«Не засоряйте инфопространство постами про российских боксеров», — написал один из пользователей.

«Ехал бы выступать за них (за Россию — прим. ред.)! Хотя, кто знает, может, по каким-то причинам выгоднее», —отметил другой.

«Эталонная зрада!», — отметили пользователи.

Некоторые рассказали, что после такого заявления будут болеть за противника Усика в предстоящем бою Дерека Чисору.

Однако нашлись и те, кто заступился за украинского спортсмена.

«Усик — настоящий украинец, под мейнстрим и вопли селюков не прогибается. Такого братом не стыдно назвать», — написали в комментариях.

«Усик — красава, и не вмешивайте политику сюда, популисты чертовы», — поддержали боксера пользователи.

Усик за свою профессиональную карьеру провел 17 боев и победил во всех из них, при этом в 13 боях украинец одержал победу нокаутом. Следующий свой бой он проведет против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне.