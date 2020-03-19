Украинцев возмутили слова боксера Александра Усика о русском имени

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Украинские пользователи соцсетей возмутились заявлением боксера Александра Усика, который признался, что ему больше нравится русский вариант произношения и написания его имени.
Ранее спортсмен отметил, что предпочитает, когда его имя пишут и произносят через «А».
«Александр. Буква «А». Александр — это по-русски, Олександр — по-украински. Мне больше нравится Александр», — заявил боец.
«Не засоряйте инфопространство постами про российских боксеров», — написал один из пользователей.
«Ехал бы выступать за них (за Россию — прим. ред.)! Хотя, кто знает, может, по каким-то причинам выгоднее», —отметил другой.
«Эталонная зрада!», — отметили пользователи.
Некоторые рассказали, что после такого заявления будут болеть за противника Усика в предстоящем бою Дерека Чисору.
Однако нашлись и те, кто заступился за украинского спортсмена.
«Усик — настоящий украинец, под мейнстрим и вопли селюков не прогибается. Такого братом не стыдно назвать», — написали в комментариях.
«Усик — красава, и не вмешивайте политику сюда, популисты чертовы», — поддержали боксера пользователи.
Усик за свою профессиональную карьеру провел 17 боев и победил во всех из них, при этом в 13 боях украинец одержал победу нокаутом. Следующий свой бой он проведет против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне.