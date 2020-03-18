«Моя душа горит адским пламенем»: Оксана Самойлова не может уехать из США

Жена Джигана откровенно рассказала о проблемах в семье.

31-летняя модель Оксана Самойлова раскрыла поклонникам подробности их отношений с Джиганом. На днях рэпер выписался из реабилитационного центра в Майами после скандального прямого эфира в нетрезвом виде. Оксана призналась, что после этого больше не может спокойно вести блог в Инстаграме и обманывать общественность, заявляя, что в ее жизни все хорошо.

— Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями я даже не смогла рассказать вам, какой он, мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми. Но так случилось, что это худший месяц в моей жизни, — написала мама четверых детей.

Оксана не стала скрывать, что ее десятилетний брак дал трещину. Положение девушки усугубляет то, что из-за эпидемии коронавируса президент США закрыл границу, и многие россияне, включая семью Джигана, не могут вернуться на родину.

— Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем. Но я уже целый месяц мама самого милого и любимого мальчика на свете, — рассказала супруга скандально известного артиста.

Многие поклонники Оксаны, включая российских звезд, выразили слова поддержки в комментариях. Они отметили, что девушка всегда была сильной личностью и обязательно справится со всеми проблемами.