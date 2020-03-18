Каждый второй житель Турции считает, что правительство предпринимает недостаточно мер против коронавируса

Согласно опросу, проведённому исследовательской компанией Konda 7 и 8 марта, каждый второй житель Турции также убеждён, что правительство недостаточно информирует общественность об эпидемии, сообщает Diken.

Компания пришла к выводу, что политическая поляризация в стране сохранила своё доминирование даже во время кризиса в области общественного здравоохранения и повлияла на доверие общественности к государственным учреждениям.

В ходе опроса 86,5% респондентов заявили, что знают, как новый коронавирус распространяется среди людей, 85% сказали, что они знают, что следует делать на индивидуальном уровне, и лишь 55% подтвердили, что приняли меры индивидуальной защиты.

В свете этих цифр Konda рекомендовала властям сделать некоторые индивидуальные защитные меры обязательными с учётом того факта, что только половина населения применяет их на практике.

Компания также призвала к прозрачности и открытости для создания общей атмосферы доверия.