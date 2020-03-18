Sony раскрыла характеристики PlayStation 5

Кадр: PlayStation / YouTube

Компания Sony на специальном онлайн-мероприятии раскрыла основные характеристики приставки PlayStation 5. Запись презентации доступна на канале PlayStation на YouTube.

Консоль нового поколения базируется на восьмиядерном процессоре AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, имеет видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса. Приставка получила 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт секунду. PlayStation 5 оснащается кастомным SSD-накопителем емкостью 825 гигабайт, пропускная способность которого колеблется в диапазоне от 5,5 до 9 гигабайт в секунду. Консоль имеет дисковод 4K UHD Blu-Ray.

По словам главного инженера проекта PlayStation Марка Церни, разработчики игр просили Sony о переходе на твердотельные накопители. Встроенную память приставки можно будет обновить и изменить с помощью любых SSD-накопителей формата NVMe. По словам Церни, благодаря SSD приставка может загрузить два гигабайта данных за четверть секунды. Также Церни обещает, что геймеры забудут о загрузочных экранах.

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PlayStation 5 поддерживает режим обратной совместимости, что позволяет запускать на консоли практически любые игры, выпущенные для прошлых поколений. Также имеется аппаратная поддержка трассировки лучей.

Ранее компания Microsoft раскрыла все характеристики своей игровой консоли. Приставка получила восьмиядерный процессор AMD Zen 2, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс, 16 гигабайт ОЗУ стандарта GDDR6, SSD-накопитель емкостью один терабайт. Устройство имеет дисковод 4K UHD Blu-Ray, поддерживает 8К-игры частотой до 120 кадров в секунду.

Выход консолей PlayStation 5 и Xbox Series X запланирован на конец 2020 года, точная дата не сообщается. 16 марта аналитики DFC Intelligence спрогнозировали, что появление игровых приставок Sony и Microsoft может быть отложено до следующего года. Главной причиной компания называет пандемию коронавируса.

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