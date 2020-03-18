Меган Маркл и принц Гарри выпустили официальное заявление в связи с пандемией коронавируса

Вирус COVID-19 правит повесткой — границы государств закрываются, усиливаются меры борьбы с распространением инфекции, равнодушных к этому остается все меньше и меньше. 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри пережидают пандемию коронавируса в Канаде вместе с сыном Арчи и, как многие другие знаменитости, используют инстаграм для общения. Сегодня они опубликовали новое официальное обращение, решив поговорить на самую актуальную тему.Наступило время неопределенности. Сейчас мы нуждаемся друг в друге как никогда: для правды, для поддержки, для того чтобы не чувствовать себя одинокими, когда бывает очень страшно. Многие люди сейчас нуждаются в поддержке, многие работают, чтобы справиться с этим кризисом. Все мы должны сделать шаг вперед перед угрозой под названием COVID-19. Это момент проявления человечесткого духа,— написали Меган и Гарри в соцсети.

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Меган Маркл и принц Гарри

В своем посте герцог и герцогиня Сассекские напомнили, что доброта и сочувствие сейчас становятся самыми важными качествами. А про себя добавили, что будут делиться информацией по теме коронавируса, чтобы людям было легче бороться с пандемией.

Мы будем обмениваться информацией, чтобы помогать всем ориентироваться в ситуации неопределенности: от публикации точных сведений от надежных экспертов до изучения мер, которые могут помочь сохранить свое здоровье и здоровье близких людей. Будем работать с организациями, занимающимися поддержкой психического здоровья и эмоционального благополучия… Мы поделимся вдохновляющими историями о том, как люди по всему миру делают большие и малые шаги в сторону всеобщего блага,

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— добавили в своем заявлении герцог и герцогиня.