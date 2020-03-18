Сваха из «Давай поженимся!» установила влияние коронавируса на отношения

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Сваха из телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о том, как карантин из-за коронавируса повлияет на количество разводов. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она сообщила, для кого вынужденная изоляция станет серьезным испытанием.

Сябитова установила, что распространение вируса повлияет на любовные отношения. В частности, карантин может стать причиной развода среди молодоженов. Кроме того, он станет хорошей проверкой для людей, которые решили пожениться. Сваха уверена, что изоляция поможет понять, «насколько они способны в экстремальных ситуациях заботиться о себе, быть сплоченными, быть готовыми к семье».

При этом ведущая уверена, что у давно женатых пар не возникнет проблем из-за того, что им придется проводить много времени вместе. «С годами семья становится более сплоченной», — утверждает она. Сябитова отметила, что с точки зрения укрепления семьи у карантина есть определенные плюсы. В связи с закрытием школ, как считает сваха, родители будут вынуждены проводить больше времени с детьми, заниматься с ними и общаться.

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Ранее Сябитова предостерегла россиянок от отношений с «настоящими» мужчинами. По мнению свахи, это может стать помехой для успешной жизни женщин. Она уверена, что настоящая женщина может добиться всего самостоятельно, однако «настоящий мужчина никогда не позволит ей это сделать».