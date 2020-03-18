Зарубежный медик назвал продукты для повышения иммунитета во время пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса лучший способ защитить себя от заражения — соблюдать гигиену и укреплять иммунитет. Разумеется, речь идет об условной защите. Поскольку даже медицинская маска не может уберечь от инфицирования. Но укреплять иммунитет сейчас стоит с особым рвением. Ведь если от коронавируса уберечься не удастся, благодаря крепкому иммунитету болезнь будет протекать в легкой форме.

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«Наша иммунная система основывается на нескольких факторах для борьбы и борьбы с бактериями, вирусами и другими захватчиками», — рассказал в интервью телеканкалу Newsmax доктор Дэвид Фридман, автор бестселлера «Чтобы быть здоровым, нужно есть здоровую пищу».

Врач объяснил: ежедневно миллиарды клеток в организме человека умирают, а на их месте появляются новые. Строительные блоки для каждой новой клетки организма поступают из пищи, которую человек употребляет.

Фридман говорит, что сейчас каждый должен осознать, что здоровая пища защитит клетки от инфицирования, а неправильная еда, наоборот, ослабит иммунную систему. А это значит, что она буквально откроет врата коронавирусной инфекции.

Для повышения иммунитета Фридман советует кушать сейчас спаржу. В ней много витамина К, который помогает укрепить кости. Овощ также обеспечивает витамин А для здоровья сердца, витамин С для поддержки иммунной системы, витамин Е, который действует как антиоксидант, и витамин В6, предотвращающий заболевания сердца.

Болгарский перец богат витамином С, он обеспечивает 170% рекомендуемой дневной нормы. Витамин С помогает укрепить иммунную систему. Это основа основ.

Витамин С из сладкого перца помогает в выработке лейкоцитов, что является основной защитой организма от болезней. Фридман отмечает, что желтый и красный перец имеют больше антиоксидантных свойств, чем зеленый перец. Поэтому стоит выбирать именно яркие овощи.

Брюссельская капуста — это иммунномодулятор, говорит врач. В этом овоще есть все, что необходимо организму сейчас — витамины В6, С, К, А, фолат, железо и марганец. Высокое содержание клетчатки также помогает поддерживать здоровье кишечника.

Брюссельская капуста также содержит кемпферол, мощный антиоксидант, который может уменьшить воспаление, укрепить сердечно-сосудистую систему и уменьшить рост раковых клеток.

Помимо этого, он помогает контролировать уровень сахара в крови, тем самым снижая риск диабета.

Брокколи является самой здоровой из всех овощей семейства крестоцветных, поскольку она способна снизить риск рака легких, колоректального рака, рака молочной железы, мочевого пузыря, желудка и простаты. В ней также много витамина С, поэтому она укрепляет за его счет иммунитет.

Одним из немногих естественных диетических источников витамина D, который помогает организму усваивать кальций, способствуя здоровью костей, являются грибы.

Недавние исследования Университета Флориды показали, что ежедневное употребление грибов шиитаке улучшает иммунитет лучше, чем любое фармацевтическое лекарство, имеющееся на рынке — речь об иммунномодуляторах, витаминных комплексах и так далее.

К тому же, грибы полезны для сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию клетчатки, калия и витамина С.

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