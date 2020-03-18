В Мексике на заднем дворе нашли потерянную столицу майя

Среди их находок — множество памятников майя, на одном из которых есть важная надпись, описывающая ритуалы, сражения, мифического водного змея и танец бога дождя. Они также нашли остатки пирамид, королевского дворца и площадки для бала.

Сложность для археологов заключалась в том, что во время их работы на участке паслись коровы. Проблемой было следить за тем, чтобы животные не растоптали раскопки, не упали в глубокие ямы или не загрязнили рабочую зону навозом.

Ученые полагают, что археологические находка была столицей королевства Сак-Ци, расположенного на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке Мексики. Скорее всего люди там поселились в 750 году до нашей эры.

Сак-Ци не был самым могущественным из королевств майя — его остатки скромны по сравнению с более известными местами Чичен-Ица ​​и близлежащего Паленке. Однако раскопанное королевство все равно является важным достижением в понимании политики и культуры древних майя.