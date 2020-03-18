Медитация замедлила старение мозга буддийского монаха на восемь лет

Исследование было проведено специалистами Висконсинского университета в Мадисоне. Исследователи изучили мозг Йонге Мингьюр Ринпоче, используя МРТ, четыре раза в течение 14 лет; первое МРТ-исследование было проведено, когда монаху было 27 лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

В то же время 105 взрослым людям (примерно того же возраста, что и буддийский монах) из Мадисона, штат Висконсин, проводили МРТ-сканирования мозга; они стали контрольной группой, которая позволила ученым отследить старение мозга у обычных людей.

Затем ученые использовали средство машинного обучения Brain Age Gap Estimation (BrainAGE), которая оценивает возраст мозга на основании серого вещества. Анализ показал, что мозг монаха стареет медленнее, чем у людей из контрольной групп; при этом, как указывается, в отдельных областях его мозга не наблюдалось отличий в сравнении с данными областями у контрольной группы, что позволяет предположить, что различия в старении мозга возникают из связанных между собой изменений, распространенных в сером веществе.

При этом исследование обнаружило, что мозг Йонге Мингьюр Ринпоче рано стал зрелым. Возможное объяснение, предложенное учеными, — наличие в мозге областей, начинающих работать в возрасте примерно 25−30 лет (например, регуляторных областей, играющих важную роль в управлении вниманием), которые могут становиться зрелыми у людей, практикующих медитацию, раньше.