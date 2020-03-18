Медитация замедлила старение мозга буддийского монаха на восемь лет

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Медитация замедлила старение мозга буддийского монаха на восемь лет

Тибетский буддийский монах Йонге Мингьюр Ринпоче является известным практиком и учителем медитации; он начал медитировать, когда ему было всего девять лет. В недавно опубликованном долгосрочном исследовании ученые обнаружили, что мозг 41-летнего монаха выглядит на восемь лет моложе: возможно, именно медитация позволила ему замедлить старение мозга?

Исследование было проведено специалистами Висконсинского университета в Мадисоне. Исследователи изучили мозг Йонге Мингьюр Ринпоче, используя МРТ, четыре раза в течение 14 лет; первое МРТ-исследование было проведено, когда монаху было 27 лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

В то же время 105 взрослым людям (примерно того же возраста, что и буддийский монах) из Мадисона, штат Висконсин, проводили МРТ-сканирования мозга; они стали контрольной группой, которая позволила ученым отследить старение мозга у обычных людей.

Медитация замедлила старение мозга буддийского монаха на восемь лет

Затем ученые использовали средство машинного обучения Brain Age Gap Estimation (BrainAGE), которая оценивает возраст мозга на основании серого вещества. Анализ показал, что мозг монаха стареет медленнее, чем у людей из контрольной групп; при этом, как указывается, в отдельных областях его мозга не наблюдалось отличий в сравнении с данными областями у контрольной группы, что позволяет предположить, что различия в старении мозга возникают из связанных между собой изменений, распространенных в сером веществе.

При этом исследование обнаружило, что мозг Йонге Мингьюр Ринпоче рано стал зрелым. Возможное объяснение, предложенное учеными, — наличие в мозге областей, начинающих работать в возрасте примерно 25−30 лет (например, регуляторных областей, играющих важную роль в управлении вниманием), которые могут становиться зрелыми у людей, практикующих медитацию, раньше.