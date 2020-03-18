«Мне сегодня стыдно находиться здесь»: замглавы МЧС РТ Ильхам Насибуллин арестован

Приволжский районный суд Казани отправил в следственный изолятор заместителя министра МЧС по РТ Ильхама Насибуллина до 16 мая 2020 года.

Следователь 4-го отдела по особо важным делам СКР Дмитрий Линевич ходатайствовал о заключении под стражу Насибуллина. В доме замминистра при обыске оперативники нашли сведения о перечислении денег, что, по мнению следователя, говорит об аффилированности Насибуллина и ООО «ОДС РТ». Линевич считает, что избрание иной меры пресечения для подозреваемого невозможно. Прокурор Артур Абдуллин ходатайство поддержал.

Замглавы МЧС РТ свою вину категорически не признает. «Я понимаю то, что я госслужащий, покровительством этой организации я не занимался. Мне сегодня стыдно находиться здесь. Я хотел бы, чтобы по-правильному наказали тех, кто этого заслуживает», — сказал в суде Насибуллин. Его адвокат просил о домашнем аресте подзащитного в связи с состоянием здоровья.

Насибуллина подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Из фабулы известно, что в 2013 году несколько высокопоставленных сотрудников МЧС учредили частную фирму, которая осуществляла работы поисково-спасательной службы. Сотрудники МЧС, по версии следствия, были трудоустроены в «ОДС РТ». Фирма работала с крупнейшими нефтегазовыми компаниями Татарстана. Все «заказы» МЧС уходили ей. Бенефициаром данной схемы считают Насибуллина. Сумма ущерба по делу — 161 850 000 рублей.