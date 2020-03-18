Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы

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Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии
Ответственность за гибель нескольких десятков турецких военных на северо-западе Сирии лежит на России, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время брифинга в дипломатическом...
Составлен ТОП-3 люксовых внедорожников в 2020 году
Внедорожники бывают не только утилитарными «проходимцами», но и максимально люксовыми дорожными «яхтами», где комфорт пассажиров возведен в абсолют. Единственным недостатком такого класса автомобилей является...
Вкусные напитки, которые согреют в сильный мороз
Кофе зимой взбодрит и согреет. Приближается зима, и люди, чтобы согреться покупают теплую одежду, шали, пледы. Но при этом многие даже не подозревают, что...