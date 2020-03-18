Глава Минздрава Алтайского края наконец обозначил сроки получения лицензий туберкулезных больницах Рубцовска

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что проблема с отсутствием лицензий по профилю «фтизиатрия» в туббольницах региона будет решена лишь в течение года. Об этом он заявил корреспонденту ИА «Банкфакс» на расширенной коллегии Минздрава, посвященной подведению итогов работы в сфере охраны здоровья за 2019 год. Ранее общественник Сергей Шуленин указал правоохранительным и надзорным органам на нарушения законодательства в медучреждениях региона, Росздравнадзор провел уже несколько проверок по факту неисполнения предписания, очередная была намечена на март.

В рамках пресс-подхода корреспонденту ИА «Банкфакс» удалось задать Дмитрию Попову вопрос о том, как решается проблема с отсутствием лицензий в Лебяженской туббольнице и Рубцовском противотуберкулезном диспансере, а также какие мероприятия в связи с этим проводят правоохранительные и надзорные органы. В ответ он отметил, что если будут такие отклонения от заявленной темы, то сессию вопросов и ответов придется закончить. Несмотря на это, министр, который обычно избегает темы лицензий, дал комментарий, к чему, вероятно, обязывал формат и внимание других журналистов. Однако вопрос о проверках остался подвешен, о них Попов ничего не сказал.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края: Комплекс мероприятий в части фтизиатрической службы разработан в Алтайском крае. В целом сама служба достаточно долго не модернизировалась. Есть проблемы, в первую очередь, со зданиями, которые не отвечают современным санитарным требованиям. Эти сооружения 1960-1970 годов. В отношении Лебяженской больницы и Рубцовского диспансера согласована последовательность шагов с администрацией Рубцовска и с депутатским сообществом. В первую очередь, это решение на уровне гордумы в отношении передачи здания для будущей поликлиники Рубцовского противотуберкулезного диспансера. В течение этого года мы должны выполнить проектно-сметные работы, отремонтировать и привести в соответствие данное подразделение, параллельно занимаясь стационаром. В течение года мы имеем цель: получение лицензии на оказание стационарной помощи в Рубцовске. В Лебяженской больнице приспособлено здание, которое имеет проблемы по санитарному законодательству. Аналогично разрабатываем проектно-сметную документацию и ремонтируем. Поэтапно мы должны получить все необходимые лицензии для, по сути дела, всей фтизиатрической службы.

Таким образом можно сделать вывод, что после приезда из Красноярска на пост министра в Алтайский край Дмитрий Попов столкнулся с «наследством» прошлых управленцев, которое при попустительстве власти просто не соответствовало стандартам и работало вне нормативных рамок. Между тем известно, что после обращения активиста Сергея Шуленина вопросом о нарушении законодательства в упомянутых и других туберкулезных медучреждениях занялась прокуратура, которая в начале марта попросила СУ СКР по Алтайскому краю проверить эти факты. Кроме того, в марте также должна пройти очередная проверка Росздравнадзора по Алтайскому краю в части деятельности Минздрава. Эти моменты в ответе Дмитрия Попова затронуты не были.

Напомним, что последняя проверка Росздравнадзора проводилась в сентябре 2019 года, когда и было выявлено отсутствие лицензий в Лебяженской туббольнице и Рубцовском тубдиспансере. По имеющейся информации, министру здравоохранения уже тогда выдали предписание об устранении выявленных нарушений. 29 ноября ему вынесли предостережение, в котором говорилось о «недопустимости нарушения обязательных требований».

При этом стоит отметить, что краевой Минздрав отказывается прямо комментировать тему, в том числе в ходе официальных мероприятий для СМИ. Так, в прошлом году в ходе одного из онлайн-форумов на сайте правительства региона вопрос корреспондента ИА «Банкфакс» о наличии лицензий на оказание меддеятельности по профилю «фтизиатрия» в упомянутых учреждениях был проигнорирован. По данным активиста Сергея Шуленина, такая же проблема имеет место и в других учреждениях региона. Таким образом, на коллегии 19 марта Дмитрий Попов впервые обозначил планы ведомства.