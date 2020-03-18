Вирус рушит планы Эрдогана: в Турции возможны непредвиденные развития — NovostiNK — Новости Армении



18 марта 2020, 22:00 — NovostiNK Эксперт американского института предпринимательства (AEI) Майкл Рубин считает, что страх может заставить президента Турции Эрдогана представлять ложные сведения о коронавирусе.

По данным турецкого правительства, зараженных в стране только 49. Но правительство не представляет периодически данные о новых тестах. С одной стороны, это присуще авторитарным режимам, а с другой Турция сталкивается с серьезными политическими и экономическими проблемами, которые усугубляются в условиях пандемии.

Есть данные, что 60% турок заражены, и правительство прекращает тестирование, чтобы пресечь опубликование данных, которые могут сказаться, в частности, на сфере туризма.

В свою очередь, распространение коронавируса сказалось на геополитических планах Эрдогана. В частности, после военного вторжения в Сирию Эрдоган намеревался затопить Европу новой волной беженцев, вынуждая ЕС считаться с ее требованиями. Анкара требовала возобновления переговоров о членстве, пересмотра Таможенного союза и предоставления новых средств.

В дни интервенции турецких войск в Идлиб была организована «пилотная» волна беженцев к европейским границам, которую остановили на границе Греции. Сейчас «благодаря» пандемиии Евросоюз наглухо закрыл границы для граждан третьих стран.

В этих условиях шантаж беженцами теряет силу, более того, вопрос беженцев Европа может уже обсуждать исключительно в контексте пандемии. Вопрос беженцев может ударить бумерангом по Турции и стать источников эпидемии в самой Турции.

В условиях экономического упадка, вспышки эпидемии и провала геополитических планов в Турции могут произойти непредвиденные события.