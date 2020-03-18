Продажи домов в Турции в феврале выросли на 51,4%

Турецкий статистический институт (TurkStat) объявил, что в прошлом месяце было продано около 118 тыс. 750 домов, по сравнению с почти 96 тыс. домов в том же месяце 2019 года.

Показатель за февраль также подскочил по сравнению с предыдущим месяцем, когда продажи недвижимости зафиксировались на отметке в около 113 тыс. 600 единиц, отмечает Turkish Minute.

Количество проданных объектов недвижимости иностранцам за тот же период также увеличилось на 20,6% — примерно до 4 тыс.

Надо сказать, что Стамбул, где иностранцы приобрели почти 2 тыс. объектов, стал самым популярным городом среди иностранных покупателей.

Второе место занимает средиземноморский курортный город Анталья с 805 объектами недвижимости, в то время как столица Анкара заняла третье место с 265 объектами.

Наибольший интерес среди иностранных граждан к недвижимости в Турции проявили иранцы, которые феврале приобрели 721 объект, далее следуют иракцы с 691, русские с 282, а также афганцы и иорданцы, купившие 256 и 141 единицу соответственно.