Невеста похвасталась обручальным кольцом и была обругана за «тошнотворные» ногти

Фото: страница «That’s It, I’m Nail Shaming» в Facebook

Анонимная пользовательница соцсетей похвасталась обручальным кольцом и была обругана за неопрятный маникюр. Фотографию опубликовали в закрытой Facebook-группе That’s It, I’m Nail Shaming («Вот так я насмехаюсь над маникюром»).

На размещенном снимке запечатлена рука девушки с кольцом с крупным камнем на безымянном пальце. При этом ее ногти покрыты черным и бежевым лаками, а на некоторые из них нанесен дизайн в виде тонких полосок.

Подписчики сообщества обратили внимание не на украшение неизвестной невесты, а на ее неаккуратный маникюр, называя его тошнотворным. «У меня есть ощущение, что твои ногти вот-вот лопнут», — написал один. «Пожалуйста, больше не приклеивай бобы на ногти», — попросил второй. «Мне нравится их цвет, поэтому я пытаюсь сосредоточится на нем, иначе меня начинает тошнить», — высказался третий.

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В феврале еще одну девушку, которая похвасталась кольцом, раскритиковали за неухоженные ногти. Она продемонстрировала два аксессуара: один из них был украшен полоской из белых камней, а на другом, помимо них, размещен бриллиант миндалевидной формы. Однако подписчики сообщества в очередной раз раскритиковали неопрятный маникюр.