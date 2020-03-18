Андрей Аршавин подал в суд на мать своих троих детей Юлию Барановскую. Он хочет уменьшить алименты

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38-летний Андрей Аршавин вновь выясняет отношения в суде со своей бывшей возлюбленной, 34-летней Юлией Барановской. Завершивший в 2018 году свою карьеру футболист намерен уменьшить сумму алиментов, которые он по закону должен выплачивать на содержание их троих общих детей, 14-летнего Артема, 11-летней Яны и семилетнего Арсения.

Ранее Андрей должен был выплачивать по 300 тысяч рублей на каждого наследника, а теперь эта сумма, судя по всему, стала для него неподъемной.

Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа, заседание должно состояться 23 марта,

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— подтвердили информацию изданию StarHit в Савеловском суде столицы.

Андрей Аршавин с детьми Артемом, Яной и Арсением

Юлия Барановская с детьми