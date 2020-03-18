«Люди умрут, но…»: Ванесса Хадженс извинилась за свои слова о коронавирусе

На днях 31-летняя Ванесса Хадженс высказала свои мысли по поводу пандемии коронавируса. Актриса негативно отнеслась к предложению американского правительства о том, чтобы оставаться в самоизоляции до самого лета.

Да, до июля! Звучит ужасно! Это вирус, я понимаю. Но в то же время любой можеть заразиться. Да, люди умрут. Это ужасно, но вроде как неизбежно?

— сказала Хадженс.

После этого в сети обвинили актрису в бесчувственности и бессердечности, и ей пришлось извиниться за свои высказывания о смертельной вспышке коронавируса, охватившей мир.

Привет, ребята. Мне очень жаль, что я обидела тех, кто смотрел мой вчерашний прямой эфир в инстаграме. Понимаю, что мои слова были неуместны и совсем не соответствовали ситуации, в которой сейчас находятся наша страна и мир. Это тревожный сигнал о том, какое значение имеют слова. Желаю всем беречь себя и свое здоровье в это сумасшедшее время,

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— написала она.

Ранее Хадженс поделилась другим видео, заявив, что ее слова были «вырваны из контекста».

Это сумасшедшее время, я нахожусь дома, взаперти, и я надеюсь, что вы, ребята, делаете то же самое. Я ни в коем случае не воспринимаю эту ситуацию легкомысленно,

— добавила она.

Тем временем Крисси Тейген встала на защиту Ванессы. 34-летняя модель написала в твиттере, что не стоит сразу нападать на известных людей из-за оплошности и того, что было сказано необдуманно. Она призвала фанатов быть терпимее.

Иногда люди, в частности, звезды говорят действительно глупые вещи. Нам всем можно только извлечь урок из этого. Я веду речь не о себе в этот раз. Но все мы можем попасть в такую ситуацию, как Ванесса,

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— написала Крисси.

В Калифорнии, где живет Хадженс, как минимум 589 людям был диагностирован коронавирус. Губернатор штата Гэвин Ньюсом недавно посоветовал закрыть все бары и попросил все рестораны сократить количество посетителей вдвое.