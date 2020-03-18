Скрытые цели поправок к Конституции:: ради чего всё это затевалось

Государственная Дума сегодня в третьем (окончательном) чтении приняла предложенные поправки к Конституции. Речь идёт о том самом наборе поправок и дополнений в Основной закон страны, который будет выноситься на всеобщее голосование 22 апреля.

Голосование в нижней палате выдалось запоминающимся: не сказать, чтоб уж совсем «в едином порыве», но – судите сами: 383 законотворца – «за», «против» — никого. 43 «думца» решили воздержаться – такая у них, понимаешь, «жёсткая» позиция.

Тем временем в Рунете участилось упоминание слова «Брежнев». Граждане почувствовали какое-то откровенное чувство дежавю – будто бы вот-вот, относительно недавно, нечто подобное происходящему уже переживалось, уже виделось, уже воплощалось – с известными последствиями. «Останься, отец родной». «Кто, если не ты». «Народ вправе решать сам, а народ просит». Если руководить, так бессрочно. Если есть условия по референдуму — стало быть, условно бессрочно.На трибуне – заслуженный человек, в строгом костюме, в летах, с золотой звездой Героя Советского Союза, покоритель космоса. Ну разве с заявлением и рацпредложением, отпечатанным на бумаге и внесённым таким человеком, кто-то будет спорить?.. Ну разве посмеет кто-то пойти против идеи человека, который ещё в 1977 году благодарил партию, ЦК и лично Леонида Ильича за новую Конституцию, в которой «отражена забота о советских труженицах».

Валентина Терешкова 42 с лишним года назад:

В канун 60-летия Великого Октября, обращаясь к проекту Конституции, мы, советские женщины, не только осознаем свои права, но и ясно видим свои обязанности полноправных членов социалистического общества. С новым энтузиазмом мы будем трудиться во имя процветания нашей великой Родины, активно участвовать в выполнении величественных планов построения коммунистического общества в нашей стране.

На экранах ТВ – не менее замечательные и уважаемые люди. Дирижёры, режиссёры, главы думских фракций и прочие, прочие, прочие.

И все, как в известных репортажах недавнего времени о пенсионерах-«живчиках» (о 75-летних дедушках – фитнес-тренерах, о бабушках за 80, погружающихся под воду или/и прыгающих с парашютом), так же убедительно, так же чётко излагают… У нас, мол, сейчас стабильность, но враг… ВРАГ!.. Он же не дремлет. Мы, мол, находимся в сложной точке своей истории, и все остальные сложные точки этой самой истории ни в какой сравнение с нынешней не идут – один коронавирус чего стоит… Империалисты и эксплуататоры заставляют повышать объёмы добычи нефти и ронять курс рубля. Они же душат рабочих, крестьян, пенсионеров и интеллигенцию своими подлыми санкциями. И есть только один способ этому всему противостоять. Конечно же, обнулить президентские сроки, ибо политико-юридическая норма нынче такова: внесение изменений в Конституции можно и, конечно же, нужно трактовать исключительно как новую веху, за которой Россию и весь российский народ ожидает непременное процветание. Обнулить президентские сроки — это и есть поправка номер один, то, ради чего всё это затевалось.

До этого момента народ российский ещё всерьёз обсуждал предлагаемые поправки к Конституции, наивно полагая, что всё это затеяно с целью совершенствования Основного закона: запрет на отторжение территорий, появление статуса русского народа как государствообразующего, семья, дети, материнство, защита пенсионеров. Но с заоблачных высей всех наивных быстро спустили на грешную землю: всё это есть, имеется, присутствует, но вовсе не является целью. Цель была обозначена накануне – в формате заседания в стенах Государственной Думы, куда прибыл лично президент Владимир Путин.

Сам Владимир Владимирович рассказал присутствующим о том, что лично он, конечно же, за развитую демократию, за сменяемость власти. И тут же напомнил о заслуженности Валентины Терешковой… А потом – главное. Из серии: сами мы как бы против, но если так решит Конституционный суд, то останется только подчиниться.И чтобы картинка оказалась в полном соответствии с 1977 годом, оставалось всем встать и бурными, несмолкающими аплодисментами, переходящими, естественно, в овацию, встретить сие заявление. Но тут картинка оказалась несколько скомканной, так как бурные аплодисменты организованы не были. Президиум «отхлопал», часть зала – тоже. Ну и ладно. Главное – посыл направлен: гарант нашей Конституции в целом с предлагаемыми поправками согласен… Ну ещё бы – как можно пойти против Героя Советского Союза, прославленной первой женщины в космосе. Вот и президент не смог. – Всё в руки Конституционного суда, всё в руки народа.

И если всё это движется к тому, на чём настаивает Валентина Владимировна, на днях справившая 83-й день рождения, то возникает вопрос: в структурах власти с историей Отечества точно ознакомлены? Ну, не с той, которая с 1999 года, а хотя бы года с 1981-го. Чехарда, политические кризисы, грызня за власть, подковёрные игры, открытые козни, которые следовали после марта 1953 и после ноября 1982 – забыли? Забыли, что в конечном итоге произошло после 1985, когда в результате чехарды и «преждевременных» кончин на пост взошёл Михаил Сергеевич Горбачёв? Тот самый, из-за которого миллионы людей оказались разделёнными границами, а миллионы и вовсе сгинули в пучинах перестроечного и постперестроечного хаоса.

Ну если забыли, то получается, что страну и народ в очередной раз в истории готовят к переводу на поле с граблями для интенсивных плясок.

Хотя с другой с другой стороны, никаких опасений за верховную власть и стабильность в стране быть не может. Почему? Да потому что у нас же всё конституционно… и политические элиты вполне могут внести дополнительную поправку в Конституцию – например, о вечности главы государства. А то ведь накануне в Думе уже сказали, что если поправки будут приняты, то это «позволит Владимиру Путину спокойно работать эти 4 года, не думая, что там после 2024 года». Ну так если дело банально в спокойствии отдельно взятого человека, то поправка о вечности возвела бы уровень этого спокойствия до запредельного… Но вот ведь проблема: природа человеческая не определяется Конституцией. Она не определяется даже самыми заслуженными из заслуженных людей — лауреатами, профессорами, героями и ударниками труда.

Если за такое количество времени власть не смогла выстроить систему сменяемости, если при всём том количество конкурсов «Лидер года», «Президентский резерв» никак не находится хоть сколько-нибудь достойного человека, чтобы уж если не передать всю полноту власти сразу, то хотя бы задать для него вектор развития, то прям хоть опять припоминай о необходимости что-то поменять в консерватории.

Откровенно не хочется верить в то, что система власти собирается перейти к известному тезису о том, что «после нас хоть потоп». Просто исходя из того, что выстраиваемый ковчег может оказаться не для всех… Ботов представителей истинно правильного электората, и тех не возьмут, потому не стоит усердствовать… Хотя могут питать надежды на то, что уж к 2036-му преемник найдётся точно. Ну, на худой конец, можно будет внести соответствующую поправку…