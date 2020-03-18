Коронавирус как рукотворное биологическое оружие

Михаил Ковальчук, руководитель Курчатовского института и один из приближённых к президенту людей, стал первым из статусных фигур в России, кто прозрачно намекнул на рукотворность коронавируса в качестве биологического оружия. Сделал он это в в своей программе на телеканале «Культура» в разговоре с главой Роспотребнадзора, в аккуратных формулировках, но предельно понятно.

Так, Ковальчук провёл параллель с испытанием ядерного оружие армией США во время атаки на Хиросиму и Нагасаки: «сегодня биологическая опасность становится сильной, вы можете сконструировать вирус, сделать его патогенным, может, даже узконаправленным… и это может быть оружием массового поражения… Те, кто умеют конструировать эти вирусы, должны понимать, что не только они это имеют, и паритет может быть соблюдён и существует. Второе — надо менять принципиально условия контроля. Если в ядерном деле контроль за распространением ядерных материалов (количеством), то сегодня мы должны перейти на контроль за технологиями, а это принципиально новые изменения мирового пейзажа».

На видео заметно, как Михаил Валентинович старается подобрать слова, чтобы высказать суть происходящего, но без конкретных утверждений — и ему удалось это сделать. Сравнение с ядерным преступлением США против Японии — это фактически указание на то, что Штаты нанесли биологический удар по Китаю в расчёте, что тот ответить тем же не способен. Если это на самом деле так (а высказано это не анонимный конспирологом, но человеком с именем и доступом к сведениям), то можно вспомнить, что, как теперь известно, первый заражённый в Китае зафиксирован 17 ноября, а 22 декабря Трамп заявил о готовности Пекина подписать первый этап торговой сделки. Также обращает внимание, что следующей после Китая страной, особенно пострадавшей от коронавируса, стал Иран — там сотни погибших только официально, при чём под ударом оказались высокопоставленные чиновники.

Из-за глобализированности экономики этот сконструированный вирус быстро разошёлся по остальному миру и задел в т.ч. сами Штаты, но главной его жертвой пока являются страны Европы, Евросоюз как таковой, с которым Вашингтон собирался вести торгово-экономическую войну сразу после сделки с Китаем. И судя по новостям последних дней, следующей жертвой должна стать Россия — несмотря на усиленные меры, в т.ч. военных вирусологов, пандемия надвигается на нас стремительно.

Надо заметить, что Ковальчук при этом не паникует и не нагнетает страху, но, наоборот, намекает на то, что у России существуют такие же разработки и такой же паритет, как и в ЯО. Глава Роспотребнадзора в свою очередь с удовлетворением отметила, что нам после развала в 90-х удалось воссоздать систему биологической защиты, в т.ч. региональные лаборатории по диагностике. В отличие от стран СНГ, где советскую медицину разрушили, а своё не создали, и зависят от закупок из-за рубежа. Да и в самой Европе, где от самоуспокоенности после побед медицины над вирусами забыли об элементарных мерах безопасности, оказались совершенно не готовы перед такой атакой — отсюда и вопиющая незащищённость той же Италии, где банально не хватает инфекционных палат.

Если коронавирус действительно является биологическим оружием, искусственно сконструированным США вирусом, призванным запугать Китай и всё человечество, то это объясняет беспрецедентные меры безопасности без многотысячных жертв, а также участие военных вирусологов в эвакуации и лечении. Становится понятной и логичной дозированная информация о заразившихся, распространении вируса и степени его опасности, а также полное отсутствие данных том, как умирают погибшие, какой они национальности и какие последствия у выздоровевших.

Впрочем, при такой версии остаётся и много вопросов, главный из них — как Штаты могли пойти на подобную атаку, понимая, что вирус наверняка прилетит бумерангом и к ним? или расчёт на то, что у них уже существует вакцина и вирус купируют на своей территории? Или всё же это был аварийный выброс оружия массового поражения при неосторожном обращении? Так или иначе, но если Ковальчук прав, перед нами общечеловеческая биологическая угроза — и в этом свете всё остальное выглядит совсем иначе.