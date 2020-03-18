Нефтяные цены установили минимум с 2002-2003 годов

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Nick Oxford/Reuters
Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Такой показатель зафиксирован впервые с мая 2002 года. Ее цена составила $24,88 за баррель.
В свою очередь стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 22,8% до $21,1 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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