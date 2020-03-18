Стремительная карьера довела бизнес-вумен Алтайского края поста вице-президента Сбербанка

36-летняя уроженка Алтайского края, в прошлом известный предприниматель и теперь уже экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова заняла пост в руководстве Сбербанка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя кредитной организации Германа Грефа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой по ее просьбе. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

О назначении Марины Раковой на должность вице-президента Сбербанка Греф рассказал в ходе пресс-конференции. Она будет курировать программы, связанные с образованием. Отметим, что до того Ракова, будучи замминистра просвещения, руководила проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум». До своего назначения на пост замруководителя ведомства в 2018 году она работала над созданием проекта «Новая модель дополнительного образования детей».

Напомним также, что ранее Марина Ракова проживала в Барнауле, была общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Алтайском крае и вела свой бизнес. В 2015 году она оказалась в центре скандала вокруг странной пристройки, появившейся в конце апреля у фасада одного из исторических зданий Барнаула по проспекту Ленина, 63 «А», которая была внешней лестницей в коворкинг-центр, открывающийся для предпринимателей Алтайского края. Выяснилось, что Ракова является ее собственницей. Тогда она заявляла, что строительство ведется при содействии АСИ и администрации региона. «То, о чем вы спрашиваете, не является представительством Агентства стратегических инициатив. При поддержке администрации края и АСИ там строится всего лишь коворкинг-центр. Это инфраструктура для бизнеса, куда могут обратиться любые предприниматели Алтайского края, получить определенные консультации, встретиться с другими представителями сферы», — говорила она.

При этом бывший тогда руководителем департамента информационной политики администрации края Андрей Ляпунов сообщал, что краевые власти никакого отношения к этой стройке не имеют. Само АСИ также официально опровергало какую-либо причастность к строительству. Марина Ракова также не уточняла, имеется ли у подрядчиков разрешение на строительство объекта, серьезно меняющего внешний вид здания, заметив, что этими вопросами занимаются «компетентные люди».

Справка:

Марина Ракова родилась 7 апреля 1983 года в Горняке Алтайского края в семье педагога и прокурора. С 1989 года по 2000 год она обучалась в барнаульской гимназии № 74, участвовала в международных форумах, конкурсах, соревнованиях: Intel ISEF, European contest for young scientists. С 1998 по 2002 годы Ракова изучала математику в МГТУ им. Н. Э. Баумана, является автором 30 теорем в области классической планиметрии.

Марина Ракова стала известна своей идеей ускоренного технического развития детей под инициативой «Новая модель дополнительного образования детей», одобренной 27 мая 2015 года наблюдательным советом АСИ под председательством президента Путина. 18 июня 2015 года в рамках Петербургского международного экономического форума был подписан ряд соглашений с субъектами России и государственными корпорациями по вопросам совместной пилотной апробации данной инициативы. С 2017 года проект реализуется в рамках приоритетного проекта Минобрнауки России «Доступное дополнительное образование для детей».