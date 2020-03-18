ССВ-1Г – сервер точного времени от российского разработчика

На отечественном рынке ИТ-разработок особенно выделяется компания «КОМСЕТ-сервис».

За последние годы компания выпустила много интересных разработок, в том числе, сервер времени ССВ-1Г.

Если сравнивать продукт с другими, схожими по назначению, этот сервер выигрывает и вот почему: ССВ-1Г полностью разработан на собственной платформе, то есть для разработки компания не брала в качестве базы чужое промышленное оборудование. Такой грамотный подход позволит снизить цену на продукцию, а лояльность в ценообразовании всегда вызывает интерес пользователя.

Описание функционала и преимуществ продукта

Преимущества ССВ-1Г в сравнении с аналогами:

Простая схема работы: сигнал поступает от спутниковых систем, обрабатывается и передается на клиентское устройство для синхронизации параметров времени.

Возможность использования для работы протоколов NTP, PTP и других.

Основой устройства является платформа собственной разработки, что позволило полностью отказаться от использования стороннего ПО. Сервер полностью автономный, при монтаже легко крепится в стойку, оборудование функционирует независимо от операционных систем других производителей, а также работает без привязки к какой-то серверной платформе.

Беспрецедентно высокая информационая безопасность. Устройство функционирует на базе жесткого автомата.

Для питания устройства предусмотрено два ввода – кроме основного предусмотрен резервный. Для управления производитель предлагает в комплекте специальное ПО.

Отличное соотношение цена-качество в конкретном сегменте.

Устройство синхронизируется с ГЛОНАСС/GPS – это позволяет обеспечить высокую точность данных.

Бесперебойная работа сервера. Производитель позаботился о возможности установки до восьми модулей расширения.

О компании

Направление деятельности компании – разработка и производство, монтаж и техническое обслуживание оборудования для ит и безопасности. Новый ССВ-1Г сервер времени позволяет максимально точно сгенерировать сигналы частоты и точного времени. Кроме разработки оборудования компания предоставляет широкий спектр услуг по сетевой синхронизации, разработке ПО и аппаратного оборудования, обучению специалистов и технической поддержке.

Кроме запуска ИТ-продуктов для российского рынка компания «КОМСЕТ-сервис» занимается обучением в собственном центре и подготовкой специалистов. Также продолжаются разработки и усовершенствование уже существующего оборудования. Вся информация о новых продуктах, преимуществах, ценах и условиях сотрудничества с компанией-разработчиком, а также возможности прохождения обучения представлена на официальном сайте