Аналитики: ЕС и Турция нуждаются в долгосрочной стратегии по беженцам

В статье для Eurasia Review указывается, что после соглашения о беженцах с Турцией в 2016 году, когда ЕС предложил шесть млрд евро финансовой помощи для обслуживания беженцев, освобождение от виз для турецких граждан и возобновление переговоров о вступлении Турции в ЕС в обмен на прекращение Турцией потока мигрантов, ЕС выбрал краткосрочные решения для аутсорсинга миграционного вопроса, когда он должен был разработать общую политику.

В то время как поток был значительно сокращён, ЕС «не выполнил своих обещаний по сделке (за исключением части финансовой помощи)», а также стал зависимым от готовности турецкого правительства сотрудничать, говорится в статье.

Внутреннее давление со стороны изменившегося отношения турецкого общества к беженцам и продолжающегося конфликта в Сирии привело к тому, что в начале марта Турция объявила, что больше не будет препятствовать попыткам мигрантов и лиц, ищущих убежища, проникнуть в Европу, подчёркивается в материале.

В связи с активизацией усилий сирийского правительства по захвату контроля в удерживаемом повстанцами Идлибе новая волна беженцев собралась на границе с Турцией, где уже проживает 4,1 млн из 25,9 млн беженцев по всему миру, сообщает УВКБ ООН.

«Совершенно очевидно, что Турция не может справиться в одиночку. Для того чтобы любая сделка сработала, должен быть действующий механизм переселения», — говорится в статье.

ЕС должен проводить политику в отношении коалиции государств-членов, готовых переселить беженцев, несмотря на возможный отказ, а также пытаться поощрять «многосторонние дипломатические рамки» для стабилизации ситуации в Сирии, указывается в материале.

Встреча Эрдогана 9 марта с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен показывает, что между двумя сторонами всё ещё существует потребность в общих позициях, и обе стороны должны работать над реформированием своего сотрудничества.

Практика ЕС «крепостной Европы» и настойчивое стремление к секьюритизированному ответу на кризис беженцев подорвали легитимность союза в глазах его собственных граждан, говорится в статье, и это также «серьёзно вредит его имиджу нормативной власти».