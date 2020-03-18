Муж-изменщик заразился коронавирусом во время отпуска с любовницей в Италии

Фото: Remo Casilli / Reuters

Житель Англии заразился коронавирусом во время проведенного с любовницей отпуска в Италии, в то время как его жена думала, что он уехал в командировку в пределах страны. Об этом сообщает издание Daily Star.

Пациент в возрасте около 39 лет, чье имя не разглашается, сказал своей жене, что поехал в командировку в пределах Великобритании. На самом деле он проводил время с другой женщиной в Италии, сильнее всего среди других европейских стран пострадавшей от вспышки коронавируса. По возвращении домой муж-изменщик признался врачам, что был в Италии и мог заразиться.

Богатый и высокопоставленный мужчина, действительно, оказался заражен коронавирусом. Он отказался называть врачам имя любовницы, несмотря на то, что она тоже могла быть потенциально заражена смертельным вирусом.

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Жена пациента считает, что он мог заразиться коронавирусом во время командировки от кого-то в Великобритании. Она последовала рекомендации властей и самоизолировалась в их доме на севере Англии.

«Случай этого пациента был бы смешной, если бы все не было так серьезно. Он думал, что у него есть идеальное алиби, но не учел ситуацию с коронавирусом. Мужчина рад, что успел прилететь домой до закрытия авиасообщения — это потребовало бы дополнительных объяснений. Он в панике, но больше — по поводу того, что его измена раскроется, чем из-за состояния здоровья», — сообщил источник местных СМИ.

Смертность от коронавируса в Италии за последние 24 часа возросла до 16 процентов, от болезни умерли больше 2,5 тысячи. В этой стране зафиксировано больше 31,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Китае вырос уровень разводов в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции. В городе Дачжоу, провинция Сычуань, с 24 февраля 300 пар подали на развод, вспышка разводов может быть связана с тем, что супруги вынуждены проводить больше времени вместе из-за карантина.