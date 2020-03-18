Инфекционист назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии коронавируса СOVID-19

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Телеведущая Екатерина Стриженова раскрыла секрет молодости
Share Tweet Share Share Email CommentsЕкатерина СтриженоваФото: @strizhenovaeТелеведущая Екатерина Стриженова поделилась секретом того, как ей удается выглядеть моложе своих лет. Она рассказала, какие манипуляции...
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за распространения коронавируса
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса нового типа. «Сегодня я...
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент...
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от...
Импорт из Китая в Японию снизился на 47% из-за коронавируса
Share Tweet Share Share Email CommentscloseAthit Perawongmetha/ReutersИмпорт товаров из Китая в Японию в феврале текущего года снизился на 47% по сравнению с показателем за...