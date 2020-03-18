Аль Капоне: несносный ребенок и кровавый гангстер XX века

Share Tweet Share Share Email CommentsАльфонсе Габриэль «Великий Аль» Капоне (итал. Alphonse Gabriel «Great Al» Capone; 17 января 1899 — 25 января 1947) — американский гангстер итальянского происхождения, действовавший в 1920—1930-х годах на территории Чикаго.

Даже спустя 10 лет после своей смерти он продолжает вдохновлять людей. И причина такой бешеной популярности вовсе не талант, изобретения или заслуги, а яркое криминальное прошлое. Аль Капоне повлиял на мафию США, как Коко Шанель — на мир моды.

Несносный ребенок

Альфонсо Капоне, старший из девяти детей итальянского иммигранта, родился 17 января 1899 года. Он не любил школу. Не любил так сильно, что однажды даже напал на учителя. Отчисление было хулигану только на руку: он присоединился к банде Нью-Йорка, покрывавшей игорный бизнес. И вот там способности юного Капоне были оценены по достоинству. На улицах Альфонсо учился быстрее и охотнее, чем в стенах школы, и быстро рос по «карьерной лестнице».

Капоне начал с «должности» вышибалы в бильярдном клубе, где тусовались члены банды. Очков юному «сотруднику» добавляло виртуозное владение ножом: в 13 лет Капоне подрабатывал в лавке мясника. Однако это умение не уберегло Альфонса от шрама, который стал впоследствии его визитной карточкой. Как-то в бильярдной он повздорил с подругой бандита, который полоснул Капоне по левой щеке. С тех пор за гангстером закрепилась кличка Лицо со шрамом (Scarface) — правда, никто при жизни не решился назвать так Капоне в глаза, а сам гангстер утверждал, что получил шрам на Первой мировой войне.

После школы — в банду

В 18 лет Капоне уже привлек внимание полиции Нью-Йорка к своей персоне. Общаться с «фараонами» начинающий мафиози был не расположен, поэтому решил сменить место работы и перебрался в Чикаго, где ему помогли родственные связи. Капоне попал в банду своего дяди и тут же помог ему избавиться от несговорчивого напарника. В общем, уже в первые дни пребывания на новом месте Альфонсо показал криминальному миру свои способности.

Аль Капоне с женой Мэй, дочерью и сыном

Кстати, тогда же 19-летний Аль женился — на 18-летней Мэй Джозефине Кафлин, которая еще до свадьбы родила от гангстера сына. Альберт Капоне, будучи взрослым, поменял фамилию на Браун, прожил почти законопослушную жизнь (отмотал два года за мелкую кражу), стал отцом четырех дочерей и скончался в 2004 году.

Кто придумал «отмывать» деньги

Бронированный автомобиль, произведенный по заказу Аль Капоне на заводе Кадиллак

Восхождению Аль Капоне способствовали трагические события. Конечно, трагические события в целом и составляли резюме мафиози, но в данном случае под прицел попал тот самый дядя Капоне, который был вынужден передать ведение дел талантливому 26-летнему племяннику. Получивший власть Аль Капоне показал конкурентам, где раки зимуют. Он развязал настоящую войну криминальных авторитетов, из которой вышел безусловным победителем — Great Al, как его теперь называли «коллеги». Специализация банды Капоне — бордели, подпольная торговля спиртным, рэкет (это слово, кстати, придумал сам Большой Аль). При этом на визитке мистера Капоне значилось: «Альфонсо Капоне, торговец старинной мебелью». Это было одно из прикрытий его гангстерской деятельности. Также Капоне организовал сеть бюджетных прачечных, что породило выражение «отмывать деньги».

Кровавый Аль Капоне

На всю Америку прогремели случаи кровавых расправ Аль Капоне. Газеты кричали о бойне в День святого Валентина, когда банда Капоне под видом полицейских захватила склад виски конкурентов и расстреляла их. Встать на пути Капоне означало верную гибель. Но предательство каралось особенно жестоко. Однажды на глазах банды Аль избил своего верного телохранителя Фрэнка Рио. Тот особо не возражал, ведь напарники задумали хитрый план. После избиения несколько членов банды предложили Фрэнку отомстить зарвавшемуся главарю и перейти на сторону конкурентов. Тем же вечером их имена Рио передал своему боссу, и тот решил оформить своим сотрудникам «строгий выговор». Предатели были приглашены на роскошный ужин с итальянскими деликатесами, музыкой и дорогим вином. Застолье продолжалось несколько часов, а на десерт хозяин приготовил для гостей особое блюдо — избиение бейсбольной битой, а вместо вишенки с торта — контрольные пули. «Это просто бизнес, ничего личного!» — любил произносить свою коронную фразу Аль Капоне.

Закат Капоне и его вечная жизнь

В июле 1931 года Аль Капоне был осужден на 10 лет за… неуплату налогов! Отмотав срок, Капоне утратил свой былой авторитет. Возможно, именно потеря влияния помогла мафиози избежать пули в лоб или удавки на шее. Он скончался от инсульта и пневмонии в 48 лет, оставив за собой кровавый шлейф легенд и нескончаемый вдохновения для голливудских режиссеров. Де Ниро сыграл Аль Капоне в «Неприкасаемых», герой Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом» был создан под влиянием образа преступника, всего же о знаменитом мафиози снято 13 фильмов.