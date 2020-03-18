10 интересных фактов о суперфрукте авокадо

Share Tweet Share Share Email CommentsСуперфрукт авокадо. Приятного аппетита!

Наверняка, многие любят авокадо. Этот плод является очень популярным «суперпродуктом», ведь он буквально изобилует питательными веществами и хорошими жирами. Его вкусная мякоть имеет кремовую консистенцию, и ее можно использовать в бутербродах, салатах, омлетах и даже в качестве увлажняющего крема для волос. Приведем 10 преимуществ, которые авокадо может предоставить для здоровья любого человека.

1. Улучшит работу мозга

Авокадо улучшит работу мозга.

Предоставим немного пищи для размышлений: авокадо заполнены жирными кислотами омега-3 и натуральным витамином Е, которые отлично подходят для работы мозга. Например, они улучшают кровоснабжение префронтальной коры, которая является частью мозга, ответственной за планирование, принятие решений и критическое мышление.

2. Снизит уровень холестерина

Авокадо снизит уровень холестерина.

Авокадо изобилует жирами, которые полезны для человека. Одна чашка нарезанного авокадо обеспечивает 32% ежедневной рекомендованной дозы жира. Причина, по которой жир настолько хорошим для людей, состоит в том, что это мононенасыщенный жир, способный помочь снизить уровень плохого холестерина.

Также у данного плода есть много других преимуществ для тела, таких как снижение риска инсульта и сердечных заболеваний. Еще одним преимуществом мононенасыщенных жиров является то, что они также могут повышать уровень хорошего холестерина в организме.

3. Поможет в усваивании витаминов

Авокадо поможет в усваивании витаминов.

Многие важные витамины являются жирорастворимыми, поэтому они фактически нуждаются в жире, который поможет их всасыванию в организм. К подобным витаминам относятся витамины A, K, D и E, поэтому добавление авокадо к любым богатым зеленью и овощами блюдам поможет получить все витамины.

4. Смягчит симптомы артрита

Авокадо смягчит симптомы артрита.

Авокадо содержит полигидроксилированные жирные спирты (PFA), которые являются противовоспалительным средством, помогающим телу уменьшить воспаление, впоследствии могущее привести к артриту. Авокадо также содержит важные антиоксиданты, такие как витамин С и витамин Е, которые также помогают бороться с воспалением, что может помочь пережить симптомы артрита.

5. Поможет зрению

Авокадо поможет зрению.

Авокадо содержит лютеин и зеаксантин, которые являются каротиноидами, необходимыми для зрения. Они помогают защитить глаза от вредных световых волн, уменьшая риск их заболевания.

6. Улучшит метаболизм

Авокадо улучшит метаболизм.

Авокадо очень богаты клетчаткой, составляющими около 7% их общего веса. Один авокадо содержит около 27% необходимой дневной дозы клетчатки, что является отличной новостью, поскольку клетчатка является ответственной за похудение и метаболизм. Более того, это также может снизить скачки уровня сахара в крови.

7. Поможет похудеть

Авокадо поможет похудеть.

Тем, кто хочет сбросить немного веса, стоит купить несколько авокадо. Плоды содержат мононенасыщенные жирные кислоты, в это означает, что они, скорее всего, будут постоянно сжигаться, а не откладываться на животе и бедрах. Это также означает, что человек будет чувствовать себя сытым и довольным, съев авокадо.

8. Поможет во время беременности

Авокадо поможет во время беременности.

Беременным женщинам стоит запастись авокадо. Только одна чашка авокадо содержит почти 25% рекомендуемой дозы фолата, который очень важен как для будущей матери, так и для ее ребенка.

9. Богат калием

Авокадо богат калием.

Калий — важный минерал, которого не хватает большинству людей, но с этим может помочь авокадо. Одним плодом можно обеспечить 14% рекомендуемого суточного количества калия — намного больше, чем 10% в банане. Увеличение потребления калия приведет к снижению кровяного давления, снизит риск инсультов, сердечных приступов и почечной недостаточности.

10. Богат питательными веществами

Авокадо богат питательными веществами.

Авокадо содержит целых 20 витаминов и минералов — в том числе четверть ежедневной дозы витамина С, который играет важную роль в росте и восстановлении тканей организма. Кроме того, в авокадо полно витамина B-6, который помогает организму бороться с инфекцией и болезнями.

Авакадо для вас, женщины!

<iframe width=»640″ height=»360″ src=»https://www.youtube.com/embed/WUYxKeynkKE» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen></iframe>