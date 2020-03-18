Фейковые новости и абсурдные городские легенды, которые взбудоражили интернет

Share Tweet Share Share Email CommentsВсевозможные фейковые новости, городские легенды и раздутые на ровном месте скандалы стали той самой волшебной удочкой, на которую время от времени клюют не только впечатлительные домохозяйки, но и вполне себе уважаемые издания, и даже правоохранительные органы. Сегодня для того, чтобы развести массовую истерию в СМИ, даже не нужно отчаянно кричать «Волк!», достаточно шепнуть про парочку пьяных енотов или сусликов-зомби. В любом случае, чем тупее оказывается первоначальная байка, тем в большую лужу потом приходится садиться тем, кто всерьез поднимал из-за нее истерику.

Сегодня мы подготовили для вас четверку самых глупых, абсурдных и ненормальных городских легенд, за которые в свое время серьезно принялись родители, журналисты, а временами даже люди в погонах.

Как правильно напиваться?

Слушок о том, что юные американские правонарушители отыскали для себя новый способ по-тихому накачиваться спиртным и обманывать полицейские алкотестеры, вскоре разросся настолько, что пошел гулять везде, где только можно, начиная от ночных кошмаров родителей, и заканчивая ток-шоу на национальном телевидении.

Сама история заключалась в том, что некие абстрактные подростки запустили в своей среде новую интересную фишку. Якобы вместо того, чтобы просто пить водку, как нормальный белый человек, современные модники и модницы нашли новое предназначение для женских гигиенических тампонов, стали пропитывать их спиртным и засовывать в различные доступные анатомические отверстия в зависимости от половой принадлежности «пациента». Утверждалось, что эта необычная процедура позволяла обмануть дорожные патрули и уберечь хрупкую психику родителей от вполне очевидного запаха перегара, а более быстрое опьянение и отсутствие рвоты приводили к сотням подростковых смертей от отравления алкоголем.

Само собой разумеется, больше всего этот слух испугал бдительных американских мамочек, и доподлинно неизвестно, скольким бедным парням и девушкам довелось перенести дома унизительный «досмотр заднего дворика». Тем ни менее, сотрудники медучреждений заявили, что, невзирая на эти самые газетные «сотни смертей», американским врачам еще ни разу не доводилось откачивать пьяных подростков с водочным тампоном в заднем проходе.

Фильмы не для всех

Еще одной городской легендой, поднявшей настоящую панику в СМИ, стали так называемые «снафф-фильмы» – порно с реальными пытками и убийствами, которое загадочные преступники специально снимают с участием бедных похищенных девушек и продают ценителем жанра.

Кстати говоря, волна паники, ножки которой естественно растут из парочки крайне удачных голливудских ужастиков, оказалась настолько всепоглощающей, что ФБР даже пришлось провести отдельное расследование. В прочем, спецы пришли к заключению,что в отличие от того самого печально известного «ЦП в ЛС», спрос на «кинишко с кровяшкой» на черных рынках совершенно отсутствует, что делает огромные трудозатраты на изготовление такого «продукта» просто-напросто нецелесообразными.

«Эй, парень, не хочешь немного фекалий?»

А вот это уже не просто неоправданная паника, а настоящий верх идиотизма, который успешно скосил всех: и родительские комитеты, и серьезные издания, включая «WashingtonPost», и даже департамент шерифа одного американского округа.

Началось все со статейки в некой желтой газетке, которая утверждала, что среди молодежи появился новый популярный наркотик – «Jenkem», который подростки «бодяжат» прямиком из собственных испражнений. Если верить статейке, вдыхание «переваренных человеческих фекалий» вызывает яркие галлюцинации и сильнейшее привыкание. Уж неизвестно, чем надышались люди, которые на полном серьезе объявили общественную войну «фекальным притонам и наркоманам», но прошел не один месяц до тех пор, пока власти официально подтвердили, что это был фейк, и зависимость от экскрементов молодым американцам пока что не угрожает.

Гениальный маркетинговый ход

Уж неизвестно, возникла ли эта байка сама по себе, или к ней приложили ручку талантливые маркетологи на службе у конкурентов популярной сети супермаркетов «Walmart», однако выручка «гиганта улетных скидок» значительно упала после того, как в прессе стали появляться сообщения о том, что молодежные банды придумали новый обряд посвящения для новичков.

Согласно легенде, для того чтобы стать полноправными членами банды, юные гангстеры выискивали в заколках супермаркетов женщин, стариков и детей и казнили их выстрелами в затылок. До того как паника улеглась, операторам 911 по всей территории США и Канады несколько месяцев приходилось отвечать на десятки тысяч панических звонков и вежливо объяснять перепуганным жителям, что «нет, мэм, это всего лишь непроверенные слухи, да, мэм, вы спокойно можете пойти в Walmart за кошачьими консервами».