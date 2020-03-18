В Европе продажи автомобилей LADA в феврале упали на 60%

Продажи автомобилей LADA в Европе по итогам февраля 2020 года снизились на 60,4% до 190 единиц. Таким образом, продажи российской марки на рынке ЕС падают второй месяц подряд, отмечают эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ».

По итогам первых двух месяцев 2020 года европейские продажи LADA тоже показали отрицательную динамику, сократившись на 52,6% до 376 единиц

Напомним, весной прошлого года «АвтоВАЗ» объявил о прекращении поставок автомобилей на европейский рынок в связи с ужесточением экологических норм. Новый эко-стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей, которые с учетом низких продаж (доля LADA на рынке ЕС не дотягивает даже до 0,1%) нецелесообразны.

Ожидается, что в ближайшем будущем экспорт «АвтоВАЗа» будет сосредоточен только на рынках СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан), Латинской Америки и Ближнего Востока.