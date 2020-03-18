Марка Hongqi удвоила продажи автомобилей в Китае

Китайский автогигант FAW увеличил продажи автомобилей дочернего бренда Hongqi за январь—февраль 2020 года до 16 382 единиц, что более чем в два раза больше (на 103,8%), чем годом ранее. Об этом сообщает местное информагентство Синьхуа.

Отмечается, что только в феврале в Китае было продано 3752 автомобиля Hongqi – на 32,5% больше, чем в феврале 2019-го.

Такой успех объясняется целым комплексом мер, организованных компанией в условиях распространения коронавируса. Речь идет, прежде всего, о расширении маркетинговых мероприятий, развитии платформ электронной коммерции и мобильных приложений.

Как сообщают «Автоновости дня», в прошлом году FAW успешно выполнил годовой план продаж, реализовав на родине 100 тыс. автомобилей Hongqi. В 2020 году эта планка вдвое выше — 200 тыс. единиц, а к 2025 году она вырастет еще в три раза — до 600 тыс. машин.