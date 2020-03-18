В России сервисы такси начали дезинфицировать автомобили

Российские сервисы заказа такси начали массово дезинфицировать свои автомобили на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом в среду, 18 марта, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы сервисов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».

В частности, «Ситимобил» с 18 марта предоставляет водителям бесплатную возможность провести полную дезинфекцию автомобилей в специальных пунктах. Такая мера должна дополнительно обезопасить водителей и пассажиров от вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельных путем.

Аналогичные пункты, где водители могут бесплатно измерить температуру, получить маски и дезинфицирующие средства, организовал «Яндекс.Такси». Для самодиагностики водителей компания запустит 40 точек телемедицинского контроля по всей Москве – они вместе с больницами и пунктами дезинфекции будут отмечены на карте в специальном мобильном приложении.