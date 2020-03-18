Главный застройщик мэрии Барнаула возобновил работы доме дольщиков Павловскому тракту

Новый гендиректор АО «Специализированный застройщик «Барнаулкапстрой» (БКС) Сергей Шумов отчитался о результатах работы комиссии, которая 16 марта определила степень готовности долгостроя на Павловском тракте, 291. По заверениям Шумова, субподрядчики уже возобновили работы на объекте, свернутые после того, как с объекта изгнали прошлого генподрядчика ООО «Сибресурс».

«Комиссия обошла все квартиры второй блок-секции. Проведены все необходимые замеры и фотофиксация выполненных работ, выявлен ряд недостатков. На сегодняшний день на объекте субподрядчики приступают к их устранению», — цитирует Сергея Шумова официальный сайт городской администрации. В состав комиссии, как следует из разъяснений гендиректора, вошли представители АО «Барнаулкапстрой», комитета по строительству и архитектуре города, а также субподрядчики, которым предстоит вести работы на объекте. Стоит заметить, что в этом списке отсутствуют представители бизнесмена, руководителя компании «Строительная перспектива» Андрея Комякова. Недавно он зашел в проект в качестве инвестора, однако пока неизвестно, на каких условиях.

Сам Шумов в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» пояснил, что не хотел бы раскрывать коммерческую тайну, говоря об условиях участия Комякова. Он лишь отметил, что сейчас компании предстоит свести все выявленные на этажах нарушения в единый документ, оценить, имеют ли некоторые ошибки системный характер, а уже после приступить к их устранению. По его словам, на тех участках, где нарушения не были выявлены, рабочие уже могли бы продолжить строительство высотки. Дом компания обещает сдать полностью до конца июня 2020 года.

Напомним, что Сергей Шумов занял пост гендиректора БКС после того, как его предшественник Александр Канаков стал фигурантом уголовного дела по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что с июля по сентябрь 2019 года Канаков получил лично от директора некоего ООО круглую сумму в размере 3 млн рублей. В обмен на это гендиректор БКС должен был дать указание своим подчиненным и сотрудникам, дабы те надлежащим образом, не чиня препятствий, провели приемку работ, которые неназванная компания выполнила в рамках договора подряда и строительства. Деньги были перечислены предпринимателем на подконтрольный подозреваемому банковский счет. В конце февраля текущего года у него на работе и по месту жительства правоохранители провели обыски. В связи с этим будущие жильцы упомянутой высотки на Павловском тракте забили тревогу, будучи уверенными, что у компании нет средств на завершение строительства. Власти Барнаула оперативно начали решать вопрос, расторгли контракт со старым подрядчиком и подобрали нового – достраивать дом будет сам БКС при участии Комякова в качестве инвестора.