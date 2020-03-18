Эксперт оценил вероятность глобального кризиса из-за коронавируса

Замедление экономического роста неизбежно, заявил аналитик.

Глобального экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса не произойдет, сообщил Инфо24. На этом настаивает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

При этом кандидат экономических наук не стал скрывать, что процесс экономического роста все же будет замедлен из-за того, что российский бюджет напрямую зависит от цен на энергоносители. Россия является одним из крупных поставщиков сырья, а из-за коронавируса и падения производств у основных покупателей энергоносителей, соответственно, спрос на них падает.

В свою очередь специалист опроверг домыслы о том, что закрытие границ для иностранцев по решению властей России будет иметь серьезные последствия для экономики. Влияние будет нейтральным, уверен Беляев, если не иметь в виду транспортный и туристический секторы.

«Туризм пострадает, но он не имеет решающего значения в нашей стране. В плане транспорта все обстоит хуже, но тоже не критично. Есть речь о том, что могут нарушиться деловые связи, но с помощью современных средств связи это можно компенсировать», — заявил экономист.

Беляев похвалил правительство за принятые превентивные меры, которые способны компенсировать негативные последствия. Есть подушка безопасности – Фонд национального благосостояния, уточнил эксперт, обратив внимание на то, что главное эффективно распорядиться имеющимися ресурсами.

Также эксперт РИСИ заверил, что правительства ведущих стран не допустят повторения кризиса 2008 года. Все давно уже извлекли уроки из того кризиса, сделали выводы, а главное, сегодня в нем никто не заинтересован. Все процессы относятся к цикличным, они «управляемы, смягчаемы и регулируемы». В то же время бесследно для экономики ничего не пройдет, но это не крупномасштабный кризис. А апокалиптические предсказания экономист назвал надуманными.

Падение цен на нефть и обвал рубля происходят с 9 марта на фоне двух факторов: замедления производства из-за пандемии коронавируса и политики стран Персидского залива, сбивающих стоимость энергоносителя после выхода России из ОПЕК+. Ранее уже сообщалось, сколько денег потеряет Россия из-за крушения котировок на нефть стоимости нефти. Накануне глава Сбербанка Герман Греф рассказал о России при нефти по $20 и долларе по 100.