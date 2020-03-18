Контракт на второй полк С-400 для Турции могут подписать в ближайшее время

«Я думаю, что в обозримом будущем мы второй контракт заключим. Он предполагает определённое участие турецких партнёров в производственном процессе», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что переговоры идут о дополнительной партии. «Мы в достаточно серьёзной стадии находимся, технические вопросы практически все урегулированы и так далее», — пояснил глава ФСВТС.

По словам Шугаева, это будет взаимовыгодное сотрудничество без нанесения ущерба российской стороне. «Мы национальные интересы соблюдаем», — подчеркнул он.

Глава ФСВТС уточнил, что первый полк С-400 уже находится на территории Турции, специалисты обучены работе с зенитными ракетными комплексами. «Стоит вопрос, когда Турция примет решение о постановке её на боевое дежурство. Это их приоритет», — сказал Шугаев.