Это не порно: Леди Гага снялась голой в виде киборга (ФОТО)

Известная певица приняла участие в откровенной фотосессии.

Известная певица 33-летняя Леди Гага приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Paper Magazine.

В рамках "горячих" съемок знаменитость полностью разделась и предстала перед поклонниками в образе киборга, окутанная проводами.

"Я согласна быть обнаженной перед всеми в этой комнате. Я считаю, что мы создаем искусство. Это не порнография", — уверена Леди Гага.

Автором снимков стал бельгийский художник и фотограф Фредерик Хейман. Над образом Леди Гаги работали визажист Сара Танно и стилист Никола Формикетти.

Ранее певица впервые призналась, что в 19 лет пережила изнасилование. Из-за того, что она долгое время не обсуждала эту тему с близкими и не обращалась за помощью к психологам, у нее развилась фибромиаглия, что стало причиной хронической боли всего тела звезды.

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"Я бы могла вести дискуссию про фибромиалгию часами. Некоторые в это верят, а некоторые нет. По сути, это невротическая боль. Мой мозг испытывает стресс, а болит от этого мое тело", — рассказала Леди Гага.