«Врезаться нельзя»: актёр Бурковский рассказал о правилах игры в хоккей с Путиным

Если играешь против команды президента, шансов на победу нет, заявил участник Ночной хоккейной лиги.

Участник матчей организованной Путиным Ночной хоккейной лиги актер Андрей Бурковский рассказал об их правилах порталу Sports.ru. По его словам, перед матчами НХЛ с участием президента, сотрудники Федеральной службы охраны предупреждают игроков, что врезаться в президента на льду нельзя, а сами матчи, — это «шоу, которое должно популяризировать спорт».

«А чего плохого в этом? Надо поиграть — играем», — сказал Бурковский.

«ФСОшники обычно предупреждают, что врезаться в Путина нельзя» и говорят «какие-то простые вещи бжжрхча вроде: "Ребят, с ума не сходим"…Он [Путин] охраняемое лицо, ты что, будешь в корпус, что ли, играть? Да ну нет, это бред какой-то», — считает актер.

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Иногда игрокам Ночной хоккейной лиги, по его словам, «приходится играть на кого-то».

«Чтобы кто-то забил. Это нормально — человеку надо сделать приятное. Это как подарок на день рождения», — считает артист.

По мнению Бурковского, Путин «не сильно хорошо катается, потому что встал на коньки не так давно и не в молодом возрасте». При этом президент, полагает артист, «на самом деле круто бросает».

«Видно, что у него сильные руки. Сказываются занятия единоборствами», — сказал Бурковский.

Отсутствие проигрышей у команды президента, которая за девять лет она не продула ни одного матча, он объяснил тем, что вместе с Путиным играют несколько профессионалов.

«Там настолько крутые ребята, что они всё равно обеспечили бы результат», — заявил он, пояснив, что «у тебя изначально шансов [на победу] нет [если ты играешь против президента]. Становится обидно», — добавил Бурковский.

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Известно, что впервые на коньки президент России встал в апреле 2011 года. Ночная хоккейная лига, в которой он играет, была основана спустя несколько месяцев после этого, в декабре 2011 года по инициативе Путина. Идею поддержали ветераны отечественного хоккея.

Отметим, что в хоккей с Путиным играют министр обороны Сергей Шойгу, губернаторы Московской и Тульской областей Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, а также прославленные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов (последние, как правило, — находятся в команде президента), cообщают "Открытые медиа".