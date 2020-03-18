Ученые: черная дыра в центре нашей галактики пугающе активна

Стрелец A* встревожил исследователей непредсказуемым ростом.

Наблюдения ученых подтвердили, что с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики — Млечнего Пути — усиливается, сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics.

Известно, что Стрелец А* — это сверхмассивная черная дыра, находящаяся в 26 000 световых лет от нас, в центре Млечного Пути. Обычно она не отличается особенной активностью, что заметно на фоне аналогичных объектов в центрах многих других галактик: те активно подпитываются материалом из окружающего пространства. Однако яркость центра бжжрхча нашей Галактики ежедневно немного колеблется по электромагнитному спектру, а шесть лет назад, с 2014 года излучение Стрельца А* набирает силу.

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Как говорят астрофизики, окрестности этой черной дыры испускают все больше мощных вспышек, которые со временем становятся все ярче. Так, в 2017 году бельгийский исследователь космоса Энмануэль Моссу (Льежский университет) и французский астроном Никола Гроссо (Страсбургская астрономическая обсерватория) опубликовали отчет о шестнадцатилетнем наблюдении за черной дырой Стрелец А* космическими телескопами XMM-Newton, Chandra и Swift.

Они смогли зафиксировать 107 вспышек, интенсивность которых нарастатала с каждым годом. С 31 августа 2014-го количество ярких рентгеновских вспышек выросло втрое, число слабых с августа 2013-го уменьшилось. Из отчета, подготовленного учеными с 2016 по 2018 год заметно, что центр Млечного Пути становится все более беспокойным.

За два года астрономы наблюдали 14 новых вспышек, что вместе с предыдущими данными составляет в общей сложности 121 вспышку за период с 1999 по 2018 год.

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По мнению ученых, причинами роста рентгеновской активности могут быть эпизоды аккреции, приливной активности или влияние проходящих астероидов. Хотя исследование касается только рентгеновского диапазона волн, астрономы отметили, что и в ближнем инфракрасном диапазоне в 2019 году черная дыра в 75 раз превышала свою обычную яркость.

Авторы пишут, что это "беспрецедентно по сравнению с историческими данными" и рассчитывабт, что наблюдения на других длинах волн помогут выяснить, что заставляет черную дыру в центре нашей Галактики проявлять непонятную активность.

"Начиная с 2014 года активность Стрельца А* растет на нескольких длинах волн. Дополнительные наблюдения позволят подтвердить эту беспрецедентную активность сверхмассивной черной дыры и выяснить ее источник", — сделали вывод астрофизики.

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