Тут есть еда!: звезда Уральских пельменей высмеяла ажиотажный спрос россиян на продукты (ФОТО)

На фоне эпидемии коронавируса россияне активно запасаются продуктами.

Эпидемия коронавирусной инфекции повлияла на ажиотажный спрос россиян, скупающих в магазинах под чистую макароны, крупы, подсолнечное масло, соль, консервы и другие продукты длительного хранения.

По словам директора алтайского гречезавода Вадима Сысоева, запасы гречки в стране есть, и их хватит как минимум до следующего урожая — до августа.

"На мой взгляд, гречки должно хватить. Январь-февраль мы просто стояли, останавливали завод, потому что бжжрхча спроса не было. Спроса не было, потому что с полки этот товар не уходил по высокой цене. Сейчас все искусственно, все раздуто. Идет спрос, я понимаю почему. Потому что паника, с полки сметают, магазины заказывают", — приводит его слова BFM.

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Президент России Владимир Путин порекомендовал соотечественникам не закупать продукты впрок, сославшись на то, что, скорее всего, они испортятся и их придется выбрасывать.

По мнению специалистов, на россиян действуют еще и кадры пустых магазинов в странах Европы, где также бушует коронавирус.

"Что касается пустых полок в магазинах, не знаю, может быть, конечно, это все есть на севере, хотя принимаются экстренные меры со стороны правительства, а все поставщики призываются к тому, чтобы они выполняли свои обязанности, чтобы люди ни в чем не страдали, так как им и так приходится переживать очень многое", — заявил итальянский журналист Сергей Иезуитов.

На этом фоне актриса популярного шоу "Уральские пельмени" опубликовала в сториз своего Instagram снимок ломящихся от изобилия полок супермаркета. По ее словам, кадр был сделан в Чебоксарах.

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"Мы все в Чебоксарах, и тут есть еда! Все сюда! Все сюда!" — сказано в подписи к фотографии.

Ранее TopNews писал о том, что в России назвали 15 регионов, где за минувшие сутки нашли коронавирус.